Motorola представила бюджетные смартфоны Moto G7

Также есть более продвинутая модель Moto G7 Plus за 300 евро. Она не будет продаваться в США, а только в Европе, в Россию приедет в марте. Moto G7 Plus оснащается 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2270 х 1080), двойной основной камерой с разрешением 1162+5 Мп, 12-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 636, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Он первым из смартфоном Motorola получит зарядку TurboPower мощностью 27 Вт.