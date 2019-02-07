Motorola представила бюджетные смартфоны Moto G7

Компания Motorola представила сегодня новую серию смартфонов Moto G7. Она включает недорогие модели Moto G7, Moto G7 Power, Moto G7 Play и Moto G7 Plus. Интересно, что экраны с небольшими рамками получили разные по форме вырезы под фронтальные камеры и датчики.
Базовый смартфон Moto G7 позиционируется как оптимальный выбор для любителей творчества. Он получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2270 х 1080), двойную основную камеру с разрешением 12+5 Мп, 8-мегапиксельную фронтальную камеру, аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 632, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. В США модель выйдет за 299 долларов, в Европе — 250 евро, в России появится с середины февраля 2019.
Moto G7 Power может похвастаться аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Производитель обещает до 60 часов автономной работы. При этом он получил экран разрешением только 1520 х 720 пикселей, одинарную 12-мегапиксельную камеру, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Продажи начнутся в середине февраля, в том числе в России. Цена для США — 249 долларов, для Европы — 210 евро.
Moto G7 Play — самая бюджетная модель в серии. За 150 евро или 199 долларов пользователь получит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 1520 х 720 пикселей, камеры на 13 и 8 Мп, процессор Snapdragon 632, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор 3000 мАч.
Также есть более продвинутая модель Moto G7 Plus за 300 евро. Она не будет продаваться в США, а только в Европе, в Россию приедет в марте. Moto G7 Plus оснащается 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2270 х 1080), двойной основной камерой с разрешением 1162+5 Мп, 12-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 636, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Он первым из смартфоном Motorola получит зарядку TurboPower мощностью 27 Вт.