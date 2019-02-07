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Сегодня 16:25

Motorola представила бюджетные смартфоны Moto G7

От 200 до 300 долларов

Компания Motorola представила сегодня новую серию смартфонов Moto G7. Она включает недорогие модели Moto G7, Moto G7 Power, Moto G7 Play и Moto G7 Plus. Интересно, что экраны с небольшими рамками получили разные по форме вырезы под фронтальные камеры и датчики.

Базовый смартфон Moto G7 позиционируется как оптимальный выбор для любителей творчества. Он получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2270 х 1080), двойную основную камеру с разрешением 12+5 Мп, 8-мегапиксельную фронтальную камеру, аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 632, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. В США модель выйдет за 299 долларов, в Европе — 250 евро, в России появится с середины февраля 2019.

Moto G7 Power может похвастаться аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Производитель обещает до 60 часов автономной работы. При этом он получил экран разрешением только 1520 х 720 пикселей, одинарную 12-мегапиксельную камеру, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Продажи начнутся в середине февраля, в том числе в России. Цена для США — 249 долларов, для Европы — 210 евро.

Moto G7 Play — самая бюджетная модель в серии. За 150 евро или 199 долларов пользователь получит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 1520 х 720 пикселей, камеры на 13 и 8 Мп, процессор Snapdragon 632, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор 3000 мАч.

Также есть более продвинутая модель Moto G7 Plus за 300 евро. Она не будет продаваться в США, а только в Европе, в Россию приедет в марте. Moto G7 Plus оснащается 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2270 х 1080), двойной основной камерой с разрешением 1162+5 Мп, 12-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 636, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Он первым из смартфоном Motorola получит зарядку TurboPower мощностью 27 Вт.

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