Motorola представила бюджетный телефон G57 Power с аккумулятором на 7000 мАч

G57 Power оборудован 6,72" LCD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц с уровнем пылевлагозащиты IP64. Смартфон сертифицирован по стандарту MIL-STD-810H, что подтверждает его долговечность. Вес устройства составляет 210 граммов, толщина — 8,6 мм, что обусловлено большим объёмом аккумулятора.

На задней панели находится основная камера с разрешением 50 Мп и сверхширокоугольным объективом на 8 Мп. Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп. В комплекте присутствует проводная зарядка мощностью 30 Вт, NFC-модуль и другая стандартная «начинка». Motorola G57 Power представлен в цветах: Corsair, Regatta, Pink Lemonade и Fluidity. Работает модель на базе Android 16.