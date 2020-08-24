Motorola представила недорогой смартфон-долгожитель для конкуренции с Xiaomi Redmi
Вполне вероятно, что в случае, если устройство будет пользоваться заметным спросом, компания привезет ее и в остальные страны, в том числе и в Россию. Что же до “внутренностей” Moto G9, то тут все достаточно неплохо. Так, например, в качестве процессора в смартфоне используется Snapdragon 662. Также устройство получило 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9.
В числе особенностей новинки можно отметить 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной, а также (что более важно) наличие аккумулятора емкостью 5 000 мАч, что позволит смартфону жить достаточно долго на одном заряде. Также имеется поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 20 Вт. Фронтальная камера Moto G9 имеет разрешение 8 Мп, а основная камера имеет сразу четыре модуля!
Из прочих интересных достоинств девайса выделяются NFC-модуль для бесконтактной оплаты, Bluetooth 5.0 и наличие 3,5 мм аудиоразъема. Старт продаж смартфона намечен на 31 августа.