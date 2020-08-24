Motorola представила недорогой смартфон-долгожитель для конкуренции с Xiaomi Redmi

В числе особенностей новинки можно отметить 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной, а также (что более важно) наличие аккумулятора емкостью 5 000 мАч, что позволит смартфону жить достаточно долго на одном заряде. Также имеется поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 20 Вт. Фронтальная камера Moto G9 имеет разрешение 8 Мп, а основная камера имеет сразу четыре модуля!

Из прочих интересных достоинств девайса выделяются NFC-модуль для бесконтактной оплаты, Bluetooth 5.0 и наличие 3,5 мм аудиоразъема. Старт продаж смартфона намечен на 31 августа.