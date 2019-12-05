Motorola представила переоцененный смартфон с быстрой зарядкой

Известно, что смартфон оборудован 6,5 дюймовым IPS экраном с разрешением 2340 х 1080 пикселей. Устройство работает на базе бюджетного процессора Snapdragon 675, с Android 10 из коробки и поддержкой NFC. Что касается объема памяти, то имеется 4 ГБ оперативной, а также 128 ГБ внутренней, которую можно увеличить с помощью microSD карты. One Hyper оснащен двухмодульной камерой, с датчиками разрешения на 64 и 8 Мп, а также селфи-камерой на 32 Мп.

Смартфон поддерживает мощную зарядку, равную 45 Вт, тогда как емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Однако нужно отметить, что мощность, равная 45 Вт установлена лишь на американском сайте компании, и известно, что на этом рынке устройство будет продаваться без необходимого зарядного устройство, тогда как мощность комплектного составляет лишь 15 Вт. В то же время на европейском сайте указана мощность в 27 Вт с комплектным блоком в 27 Вт, а на бразильском сайте - 45 Вт, но не указана информация о комплектной зарядке. Что касается стоимости устройство, то One Hyper можно приобрести на американском рынке за 400 долларов, а это 25 530 рублей.