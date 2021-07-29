Motorola представила свой первый флагманский смартфон в 2021 году

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Motorola представила свой первый флагманский смартфон в 2021 годуВыглядит как очень интересный вариант
Компания Motorola представила свой новый смартфон. Им оказался Edge 20 Pro — первый флагманский аппарат бренда в 2021 году.
Основой для устройства стал чип Snapdragon 870 от Qualcomm, рассказали Ferra.ru представители IT-гиганта. При этом в качестве главной фишки устройства выступает 108 Мп основной модуль.
Ещё из интересного можно отметить 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновлений 144 Гц. В компании отмечают, что на сегодняшний день это максимальная частота для смартфонных экранов.
Оперативной памяти в устройстве 12 ГБ, а постоянной — 256 ГБ. При этом из коробки аппарат работает под управлением Android 11.
На данный момент Motorola не готова озвучить цену и дату старта продаж смартфона в России. Но, по словам представителей бренда, телефон появится в продаже «в ближайшие недели», а его цена станет известна чуть позднее.