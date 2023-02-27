Motorola представила свой первый смартфон с выдвигающимся дисплеем на MWC 2023

Устройство было решено включить в легендарную серию Motorola Rizr, так как новинка, как и предшественник, получила раздвижной механизм. Правда, в отличие от кнопочного телефона бренда, свежий аппарат получил автоматизированный механизм выдвижения дисплея.

Таким образом, пользователю не будет нужды растягивать и скручивать дисплей вручную.