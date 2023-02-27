Motorola представила свой первый смартфон с выдвигающимся дисплеем на MWC 2023

Motorola представила свой первый смартфон с выдвигающимся дисплеем на MWC 2023Ждём подробностей о массовом производстве
На проходящей в Барселоне выставке MWC 2023 компания Motorola представила концептуальный смартфон Motorola Rizr.
Фото: Android Authority
Устройство было решено включить в легендарную серию Motorola Rizr, так как новинка, как и предшественник, получила раздвижной механизм. Правда, в отличие от кнопочного телефона бренда, свежий аппарат получил автоматизированный механизм выдвижения дисплея.
Таким образом, пользователю не будет нужды растягивать и скручивать дисплей вручную.
Android Authority
По данным наших коллег из Android Authority, устройство оснащено 5-дюймовым POLED-дисплеем с соотношением сторон 15:9, который в развёрнутом состоянии превращается в 6,5-дюймовый экран с соотношением сторон 22:9.
Пользовательский интерфейс прекрасно адаптируется к текущему состоянию устройства, есть встроенные обои с эффектами, которые срабатывают при сдвиге устройства. При двойном нажатии на кнопку питания дисплей разворачивается, а при просмотре видео в ландшафтном режиме он автоматически изменяет свой размер.