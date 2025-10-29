Motorola представила X70 Air — самый тонкий смартфон бренда с толщиной 5,99 мм и всего за $365

Motorola представила X70 Air — самый тонкий смартфон бренда с толщиной 5,99 мм и всего за $365Сильно доступнее, чем у конкурентов
Толщина корпуса составляет всего 5,99 мм, а вес — 159 граммов. Новинка получила 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и яркостью до 4500 нит.
Экран защищён стеклом Gorilla Glass 7i, а корпус выполнен из металла и имеет защиту IP68 и IP69, соответствуя военным стандартам прочности.
В основе устройства — Snapdragon 7 Gen 4, дополненный 12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ хранилища.
Система охлаждения реализована через 3D-камеру испарения (Vapor Chamber). Работает смартфон под управлением Android 16.
Основная камера включает два сенсора по 50 Мп (широкоугольный и ультраширокий), фронтальная — тоже 50 Мп. Смартфон поддерживает запись видео в 4K@30fps.
Аккумулятор ёмкостью 4800 мАч поддерживает 68-ваттную быструю зарядку и 15-ваттную беспроводную.
В Китае X70 Air доступен в цветах Gadget Gray, Lily Pad и Bronze. Стоимость версии с 12/256 ГБ — $365, а модели с 12/512 ГБ — $407. Продажи начнутся 31 октября.