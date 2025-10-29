Motorola представила X70 Air — самый тонкий смартфон бренда с толщиной 5,99 мм и всего за $365

Основная камера включает два сенсора по 50 Мп (широкоугольный и ультраширокий), фронтальная — тоже 50 Мп. Смартфон поддерживает запись видео в 4K@30fps.

Аккумулятор ёмкостью 4800 мАч поддерживает 68-ваттную быструю зарядку и 15-ваттную беспроводную.

В Китае X70 Air доступен в цветах Gadget Gray, Lily Pad и Bronze. Стоимость версии с 12/256 ГБ — $365, а модели с 12/512 ГБ — $407. Продажи начнутся 31 октября.