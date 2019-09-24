Motorola привезла свой самый дешёвый смартфон в Россию

Moto E6 Plus является первым представителем недорогой линейки Moto E. Устройство оснащено двойной основной камерой, в котором главный модуль имеет разрешение 13 Мп, автофокус, а диафрагма объектива данного модуля равна f/2.0. Дополнительный модуль на 2 Мп отвечает за определение глубины, благодаря чему смартфон способен получать эффект боке, делая размытым либо фон, либо передний план. Фронтальная камера Moto E6 Plus имеет разрешение в 8 Мп.
Смартфон оснащен 6,1-дюймовым экраном и сканером отпечатка пальцев, скрытым в знаменитой стилизованной “М” на задней панели.
”Благодаря линейке Moto E мы можем предложить потребителю топовые функции в продуктах бюджетного ценового сегмента. Теперь двойная камера, фазовый автофокус PDAF, обеспечивающий быструю настройку фокуса при съемке, а также возможность создания эффекта боке доступны в Moto E6 Plus по цене 9990 рублей”, — отмечает Александр Романюк, глава бизнес-группы “Мобайл” в России и Украине.