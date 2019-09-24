Motorola привезла свой самый дешёвый смартфон в Россию

Смартфон оснащен 6,1-дюймовым экраном и сканером отпечатка пальцев, скрытым в знаменитой стилизованной “М” на задней панели.

”Благодаря линейке Moto E мы можем предложить потребителю топовые функции в продуктах бюджетного ценового сегмента. Теперь двойная камера, фазовый автофокус PDAF, обеспечивающий быструю настройку фокуса при съемке, а также возможность создания эффекта боке доступны в Moto E6 Plus по цене 9990 рублей”, — отмечает Александр Романюк, глава бизнес-группы “Мобайл” в России и Украине.