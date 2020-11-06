Motorola привезла в Россию бюджетный смартфон с большим аккумулятором и 48 Мп-камерой

Компания Motorola привезла на российский рынок бюджетный смартфон с большим аккумулятором и 48 Мп-камерой - Moto E7 Plus. До 13 ноября его можно будет приобрести за 8 990 рублей, тогда как после он будет доступен за 10 990 рублей.