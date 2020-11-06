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Motorola привезла в Россию бюджетный смартфон с большим аккумулятором и 48 Мп-камерой
До 13 ноября он продается за 8 990 рублей
Компания Motorola привезла на российский рынок бюджетный смартфон с большим аккумулятором и 48 Мп-камерой - Moto E7 Plus. До 13 ноября его можно будет приобрести за 8 990 рублей, тогда как после он будет доступен за 10 990 рублей.
Новинка оснащена 6,5-дюймовый дисплеем Max Vision HD+ с разрешением 1600х720 пикселей. Сверху расположилась каплевидная селфи-камера на 8 Мп. Что касается основной камеры, она имеет два модуля на 48 и 2 Мп.
Работает Motorola Moto E7 Plus на базе процессора Snapdragon 460 с 4 ГБ оперативной и 64 внутренней памяти, которую можно дополнить microSD-картами до 512 ГБ. Смартфон получил большой аккумулятор, емкость которого составляет 5000 мАч.