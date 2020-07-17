Motorola привезла в Россию новейший флагманский смартфон

Motorola edge+ работает на базе Qualcomm Snapdragon 865 5G Mobile Platform. Примечательно, что смартфон на аппаратном и программном уровне сможет работать в миллиметровом диапазоне 5G, в том числе и тех полосах, которые выделены российской Государственной комиссией по радиочастотам для создания сетей общего пользования и закрытых технологических сетей 5G.

”Motorola edge+ - первый коммерческий смартфон на процессоре Qualcomm с поддержкой mmWave спектра, выделенного для сетей 5G в России. Это устройство также поддерживает и другие диапазоны, которые широко используются в Европе, Азии и США. Так motorola edge+ станет устройством, которое можно подключить к сетям 5G по всему миру”, - поделился генеральный директор Lenovo Mobile Business Group в Европе Франсуа ЛаФлам.