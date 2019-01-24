Motorola тоже выпустит смартфон без кнопок

Система управления включает чувствительные к сжатию датчики в кромках корпуса, как у смартфона HTC U12. В зависимости от интенсивности и характера сжатия можно будет выполнять разные функции. Действия можно будет настроить по своему вкусу. Такую технологию можно использовать не только в смартфонах, но и планшетах и других «умных» устройствах.

Интересно, что на иллюстрациях к патенту можно заметить встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Пока неясно, будет ли Motorola воплощать свою разработку в жизнь и если будет, то когда.