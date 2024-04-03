Motorola выпустила первый в мире смартфон с экраном и камерой, способными передать реалистичные цвета и оттенки кожи

Компания выпустила первый смартфон, предназначенный для реалистичной передачи цветов и оттенков кожи. Речь идет о Motorola Edge 50 Pro: уникальное сочетание мощной камеры и продвинутого дисплея в одном устройстве.

Новаторство Motorola получило подтверждение от экспертов института цвета Pantone. Это значит, что Edge 50 Pro передает естественные оттенки на фото и видео, что особенно важно для портретной съемки.

Новые возможности реализованы как для основной камеры, так и для селфи-модуля. Дисплей также способен отображать максимум реалистичных тонов.