Motorola выпустила складной Razr 40 Ultra в «Цвете 2024 года» всего через несколько часов после выбора этого цвета

Этот цвет был объявлен «Цветом 2024 года» всего несколько часов назад, и Motorola уже успела воплотить его в своем флагманском устройстве.

Оттенок был выбран в честь 25-летия программы Pantone Color of the Year и символизирует «чувство общности и сотрудничества».

Отметим, что новинка доступна для покупки по цене $999, но в настоящее время предлагается по акционной цене всего $699. Это предложение делает его не только стильным, но и доступным выбором для тех, кто хочет быть в тренде.

Samsung, твой ход?