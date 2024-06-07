Motorola выпустила смартфон Moto X50 Ultra с необычными материалами корпуса за пределами Китая

Новинка оснащена чипом Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm, до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутреннего хранилища. Устройство также имеет телеобъектив и максимальную яркость экрана в 2800 нит.

Устройство работает на базе Android 14 и имеет дисплей, сертифицированный Pantone, размером 6.7 дюйма с разрешением 2712 x 1220 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Телеобъектив на 64 Мп оснащен оптической стабилизацией изображения и способен достичь 100-кратного гибридного зума. Основная и сверхширокоугольная камеры имеют разрешение 50 Мп.

Moto X50 Ultra может похвастаться батареей на 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 125 Вт и беспроводной до 50 Вт.

Устройство имеет толщину 8.69 мм и весит 197 граммов, а также обладает сертификатом IP68, что обеспечивает защиту от пыли и воды.

Moto X50 Ultra доступен для заказа по цене около $732 за версию с 12/256 ГБ. Версия 12/512 ГБ стоит уже $786, а топовая модель 16 ГБ/1 ТБ — $860.