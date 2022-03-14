Motorola выпустит новую версию первого флагмана с процессором Snapdragon 8 Gen 1

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Motorola выпустит новую версию первого флагмана с процессором Snapdragon 8 Gen 1Устройство получит новую уникальную особенность
В прошлом году Motorola анонсировала первый в мире смартфон на (тогда ещё) свежепредставленной платформе Snapdragon 8 Gen 1. И вот, спустя несколько месяцев, компания готова представить новую версию своего флагмана.
Речь идёт о Moto Edge X30, вышедшем в декабре 2021 года. Тогда бренд выпустил достойный аппарат, который не имел каких-то по-настоящему уникальных особенностей кроме процессора. Новая же его вариация может похвастаться внедрением технологии подэкранной фронтальной камеры.
Судя по постеру, опубликованному самой компанией, устройство планируется представить уже совсем скоро — 17 марта 2022 года. При этом смартфон получит 512 ГБ оперативной памяти.
Из прочего можно отметить, что Motorola Edge X30 Under Screen Edition оснастят 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FullHD+. Частота обновления его экрана составит 144 Гц. Главный модуль основной камеры будет на 60 Мп. Из коробки аппарат будет работать под управлением Android 12.
Источник: Gizmochina