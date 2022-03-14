Motorola выпустит новую версию первого флагмана с процессором Snapdragon 8 Gen 1

Речь идёт о Moto Edge X30, вышедшем в декабре 2021 года. Тогда бренд выпустил достойный аппарат, который не имел каких-то по-настоящему уникальных особенностей кроме процессора. Новая же его вариация может похвастаться внедрением технологии подэкранной фронтальной камеры.

Судя по постеру, опубликованному самой компанией, устройство планируется представить уже совсем скоро — 17 марта 2022 года. При этом смартфон получит 512 ГБ оперативной памяти.