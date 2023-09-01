Motorola выпустит новый смартфон в самом модном в 2023 году цвете

Motorola выпустит новый смартфон в самом модном в 2023 году цветеИнтересная фишка
Motorola готовит к запуску свой новый смартфон — Moto G84 5G. Новинка обещает стать настоящим хитом среди любителей технологий.
Особенностью новинки является её цветовая палитра: модель будет доступна в цвете Viva Magenta, признанном Pantone цветом 2023 года. Данный оттенок придаст устройству неповторимый и яркий вид.
Но не только дизайн делает этот смартфон привлекательным. Moto G84 5G оснащён процессором Snapdragon 695, 12 ГБ оперативной памяти и внутренним хранилищем на 256 ГБ.
Экран устройства имеет разрешение 2400 x 1080 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Аккумулятор новинки может похвастаться ёмкостью в 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.
Пока что смартфон будет доступен только на индийском рынке, но в ближайшие недели его ожидают и в Европе.