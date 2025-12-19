Motorola выпустит спецверсию складного Razr 2025 к FIFA 2026

Motorola выпустит спецверсию складного Razr 2025 к FIFA 2026Рассказал инсайдер
© Evan Blass / X
Motorola Razr 2025 FIFA World Cup Edition будет иметь многоцветную отделку с зелёными и голубыми оттенками, логотип FIFA 2026 и пользовательские обои, соответствующие шрифту турнира. Технические характеристики аналогичны стандартной версии: 6,9-дюймовый дисплей pOLED с частотой 120 Гц, 3,6-дюймовый дисплей с частотой 90 Гц, процессор MediaTek Dimensity 7400X, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти.
Смартфон получит пылевлагозащиту по стандарту IP48, заднюю камеру на 50 Мп, сверхширокую камеру на 13 Мп, фронтальную камеру 4K на 32 Мп, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, Wi-Fi 6E, NFC, боковой сканер отпечатков пальцев, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, проводную зарядка мощностью 30 Вт и беспроводную на 15 Вт.
Прошивка устройство основана на Android 15.