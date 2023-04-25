Motorola засветила новый Razr с гибким экраном в коротком видео

Сам тизер представляет собой короткий видеоролик, демонстрирующий контур телефона. Несмотря на то что видео не показывает много деталей, заметны два объектива камеры со вспышкой сбоку, напоминающие текущую модель Moto Razr.

При этом, по данным инсайдеров, свежее поколение устройства получит 6,7-дюймовый складной дисплей с FullHD-разрешением и обновлением 144 Гц. В основу смартфона ляжет чип Snapdragon 8 Gen 2 и, возможно, более маленький аккумулятор ёмкостью 2850 мАч.