Может ли Apple по приказу США отключить все iPhone в России

По словам эксперта, такая вероятность существует, технически производитель может это сделать. Он отметил, что производители смартфонов имеют базы данных, где они сверяют IMI устройств и могут установить их геолокацию. Но если смартфоны будут «окирпичены», их создатели лишатся возможности прослушки.

Поэтому отключение российских iPhone вряд ли произойдёт.

Вакулин назвал две основные, глобальные, по его мнению, причины. Первая — как раз потеря контроля. Таким образом западные производители смартфонов не смогут влиять на политику. «В любом случае компаниям приходится сталкиваться с политикой, особенно с той, которую трактует государство, и им приходится выполнять их задачи», — отметил эксперт.

Вторая причина — деньги. Потеря такого рынка, как Россия, негативно скажется на выручке Apple. Вряд ли компания пойдёт на такие риски. К тому же в связи с этим могут возникнуть и судебные тяжбы: Apple придётся возмещать убытки владельцам неработоспособных устройств.