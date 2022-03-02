Можно ли защититься от принудительного отключения iPhone и Android-смартфонов

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Можно ли защититься от принудительного отключения iPhone и Android-смартфоновСпойлер: зависит от того, iPhone у вас или Android
Ни для кого не секрет, что разработчики мобильных операционных систем имеют слишком большой контроль над нашими же устройствами. Но можно ли вообще как-то защититься, например, от дистанционного отключения iPhone или Android-устройства?
По словам специалистов, шансы не так велики. Самый верный способ — отключить интернет. Но такая тактика будет успешна лишь для смартфонов на базе ОС от Google. Apple же проектирует свои iPhone таким образом, что устройство периодически самостоятельно включает Wi-Fi, даже если пользователь отключил его.
В то же время нет никакого смысла в отключении функции обновления смартфона. Системы удалённых блокировок работает по иной схеме — устаревшая версия системы никак не повлияет на это.
Напомним, что накануне Apple официально объявила о временной остановке продаж своей техники на территории России. Как долго это продлится — неизвестно.
Источник: РБК