Можно ли защититься от принудительного отключения iPhone и Android-смартфонов

По словам специалистов, шансы не так велики. Самый верный способ — отключить интернет. Но такая тактика будет успешна лишь для смартфонов на базе ОС от Google. Apple же проектирует свои iPhone таким образом, что устройство периодически самостоятельно включает Wi-Fi, даже если пользователь отключил его.

В то же время нет никакого смысла в отключении функции обновления смартфона. Системы удалённых блокировок работает по иной схеме — устаревшая версия системы никак не повлияет на это.

Напомним, что накануне Apple официально объявила о временной остановке продаж своей техники на территории России. Как долго это продлится — неизвестно.