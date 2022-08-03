МТС и «Мегафон» встретятся в суде по «обману в рекламе». Государство решит, кто прав

По информации, в ФАС подтвердили жалобу от МТС, но от дальнейших комментариев отказались. Вместе с этим представитель ФАС уточнил, что по закону слова «лучший», «первый», «номер один» необходимо использовать строго по регламенту: рекламодатель обязан доказать наличие конкретного критерия, по которому можно подтвердить рекламный слоган.

В случае с «МегаФоном» такой критерий есть. На билбордах крупными буквами сказано «оператор № 1», а мелкими: «по скорости и покрытию», а ещё более мелким шрифтом, ниже, даётся пояснение, что данные основаны на исследованиях. Это Fastest Mobile Network Speedtest Awards – 2022, Best Mobile Coverage Speedtest Awards – 2022. Все данные в открытом доступе.

По словам члена экспертного совета ФАС по рекламе Дмитрия Григорьева, проблема не в том, что слоган неправомочен, а в том, что претензии могут предъявить к оформлению рекламы — читатели не могут считать данные, написанные мелким шрифтом.