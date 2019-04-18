МТС и МегаФон зарыли топор войны ради 4G по всему Московскому метро

Операторы МТС и МегаФон объявили о том, что совместно обеспечили все подземные станции Московского метрополитена сетью 4G. Они завершили проект планированию, развитию и эксплуатации сетей связи на подземных станциях Московского метро по схеме RAN Sharing

Это первый совместный проект российских операторов, где RAN Sharing осуществляется в сетях связи всех стандартов - 2G/3G/4G (GSM 900/1800, UMTS 900/2100, LTE 2600/800/1800).

Соглашение между МегаФоном и МТС предусматривает предоставление качественных услуг связи для абонентов и оказание поддержки в планировании, контроле, развитии и эксплуатации сетей во всех диапазонах связи - 2G/3G/4G.

В план первой очереди проекта вошли 204 подземные станции. На первых из них связь заработала еще в ноябре 2016 года. На станциях, планируемых к открытию для пассажиров, покрытие также будет организовано по схеме RAN Sharing.