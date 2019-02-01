МТС начал продавать по подписке смартфоны всех брендов

Оператор МТС объявил о расширении программы продаж смартфонов «по подписке». С 1 февраля 2019 года в программе принимают участие все модели устройств, включая Huawei, Honor, Apple и Samsung. Помимо подписки на 12 месяцев, пользователи смогут заключить договор на 24 месяца.

Покупатель может приобрести любой смартфон по подписке, выплачивая за него часть стоимости в течение 12 или 24 месяцев, в зависимости от выбранной программы. МТС делает скидку на устройство — через один или два года клиент выплатит около половины от стоимости гаджета. Размер скидки зависит от модели устройства.

После окончания срока действия сервиса, пользователь может сдать старый аппарат и получить новую, актуальную модель, продлив условия подписки. Программа действует для всех абонентов МТС, она интегрирована с мобильным номером и счетом пользователя. Клиент ежемесячно получает скидку 10% на абонентскую плату своего тарифа МТС, а ежемесячный платеж за подписку списывается непосредственно с мобильного счета.

К примеру, ежемесячный платеж по подписке на 24 месяца за смартфон Honor View 20, стоимостью 37990 рублей, составит 890 рублей. За 24 месяца клиент выплатит порядка 21 тысячи рублей. Далее пользователь может вернуть старое устройство и выбрать актуальную модель гаджета. Подписка будет продлена, а ежемесячный платеж изменится в большую или меньшую сторону, в зависимости от стоимости нового девайса.

В случае, если покупатель намерен оставить купленный по подписке смартфон себе, не меняя его на новую модель, то по истечении двух лет он платит ежемесячный платеж за подписку еще в течение восьми месяцев.