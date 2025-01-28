МТС открыл предзаказ на HONOR X9C в России

Модель доступна в двух версиях: 8/256 ГБ за 38 990 рублей и 12/256 ГБ за 40 990 рублей.

Предзаказавшие покупатели получат умные часы HONOR CHOICE Watch, расширенную гарантию с бесплатной заменой экрана и задней панели в течение года, а также дополнительный год гарантии.

HONOR X9c отличается премиальным дизайном, легким (189 г) и тонким корпусом (7.98 мм), батареей емкостью 6600 мАч и 6.78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5К и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон защищен от ударов и падений (сертификат SGS Premium Performance) и влаги (IP65M). Камера на 108 Мп с AI Motion Sensing поддерживает оптическую стабилизацию, портретные режимы и удаление нежелательных объектов.

HONOR X9c идеально подходит для активных пользователей, обеспечивая надежность, высокую автономность и стильный внешний вид.