МТС — первая в России компания, открывшая предзаказ на iPhone 15

Когда стартуют продажи iPhone 15, с пользователем, забронировавшем смартфон, свяжется оператор для уточнения деталей заказа и подтверждения покупки. Покупателю останется доплатить разницу между сертификатом и выбранной моделью.

«Продукты от Apple уже давно зарекомендовали себя как революционные решения, поэтому они всегда пользуются высоким спросом у россиян уже на старте предзаказов. Мы всегда стремимся презентовать все новинки одними из первых в России или в мире, поэтому и сейчас предлагаем уникальную возможность для покупки iPhone 15. С помощью виртуального сертификата каждый клиент сможет не только получить новый смартфон, но и годовую гарантию от МТС», — отметил генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.