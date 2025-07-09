МТС первой в России представила складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7 и Z Flip7

Samsung Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7 - смартфоны с тонким дизайном, оснащенные интеллектуальным помощником Galaxy AI, а также продвинутой камерой с алгоритмами Pro Visual для качественной мобильной фотографии:

Galaxy Z Fold7 — самый тонкий в серии, с 8-дюймовым экраном, чипом Snapdragon 8 Elite, камерой 200 МП и ИИ-функциями (перевод, генеративное редактирование). Цены: от 148 990 руб. (12/256 ГБ) до 192 990 руб. (16/1 ТБ). Цвета: синий, серый, чёрный;

Galaxy Z Flip7 — компактный, с 4,1-дюймовым внешним экраном, 6,9-дюймовым основным, камерой 50 МП; Цены: от 91 990 руб. (12/256 ГБ) до 99 990 руб. (12/512 ГБ). Цвета: чёрный, синий, коралловый;

Z Flip7 FE — доступная модель, от 69 990 руб. (8/128 ГБ).

Также были представлены новые умные часы Samsung Galaxy Watch8. Как и в случае смартфонами, цены известны сразу:

Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 47 mm – 44 990 рублей;

Samsung Galaxy Watch8 Classic 46 mm – 36 990 рублей;

Samsung Galaxy Watch8 LTE 44 mm – 28 490 рублей;

Samsung Galaxy Watch8 LTE 40 mm – 25 990 рублей.

Генеральный директор розничной сети МТС отметил, что Samsung удерживает лидирующие позиции на рынке складных смартфонов, занимая 57% в штуках и 54% в деньгах от всех продаж в этом сегменте.

В первом полугодии 2025 года на российском рынке было продано 43 тысячи складных устройств на сумму 4,5 млрд рублей, что на 36% больше в штуках и на 35% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.