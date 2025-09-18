Телефоны
Опубликовано 18 сентября 2025, 15:37
1 мин.

МТС представила iPhone 17 в России раньше мирового старта

Первую партию предзаказов начнут выдавать в сентябре
Компания МТС провела российскую презентацию iPhone 17 Pro Max за сутки до официального начала мировых продаж. Мероприятие состоялось на площадке ДК «Кристалл» в рамках выставки дизайнерских игрушек «Supertoys. Искусство внутри», организованной МТС Live. На событии присутствовали журналисты и блогеры, которые первыми в стране смогли протестировать новинку, в том числе в сети МТС.
По итогам первой недели предзаказов спрос на iPhone 17 оказался втрое выше, чем на предыдущее поколение. Наибольшую популярность получил iPhone 17 Pro Max, на который пришлось 49% заказов. На втором месте оказался iPhone 17 Pro с 32%, далее — базовый iPhone 17 с 14% и iPhone Air с 5%.

Среди городов лидером по интересу к новым моделям стала Москва, где было оформлено 35% всех заказов. На Санкт-Петербург пришлось 6%, Екатеринбург и Казань показали по 3%, а Самара — 2%. Первые покупатели смогут получить свои устройства до конца сентября.

Стоимость устройств в МТС варьируется в зависимости от модели и объёма памяти. Базовый iPhone 17 стоит от 109 990 до 134 990 рублей. Модель iPhone 17 Air предлагается в пределах от 144 990 до 199 990 рублей. iPhone 17 Pro обойдётся покупателям от 164 990 до 224 990 рублей. За iPhone 17 Pro Max придётся заплатить от 184 990 рублей за версию с 256 ГБ памяти до 299 990 рублей за максимальную комплектацию с 2 ТБ.

