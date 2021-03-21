МТС распродает гаджеты Huawei со скидками

Так, сэкономить 2 тысячи рублей можно на покупке “умных” часов Huawei Watch GT 2 Black. Они работают на базе процессора Kirin A1 и имеют 2 ГБ памяти, чего хватает на загрузку 500 песен.

На 3 тысячи дешевле можно купить беспроводные наушники Huawei Freebuds 3i Black. В них реализована технология активного шумоподавления, а одного заряда достаточно для четырех часов прослушивания музыки. Что интересно, зарядный кейс поддерживает беспроводную зарядку Qi.

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