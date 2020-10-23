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Сегодня 15:27
МТС распродает iPhone со скидками
В рамках акции "Киберскидки"
В онлайн-магазине МТС запущена акция “Киберскидки”. В ее рамках фирменные смартфоны американской компании Apple можно приобрести со скидками.
Так, Apple iPhone 11 Pro в модификации на 512 ГБ можно приобрести за 106 890 рублей вместо прежних 116 990 рублей.
По промокоду HOME137 можно купить Apple iPhone 11 Pro на 64 ГБ памяти со скидкой в 5 800 рублей. В то же время, если добавить в корзину сопутствующий товар, к примеру стекло-защиту, можно рассчитывать на скидку в 6 100 рублей.
Помимо смартфонов Apple в распродаже можно встретить и другие товары, в числе которых беспроводные наушники, часы и внешние аккумуляторы. Ознакомиться со всем ассортиментом можно по этой ссылке.