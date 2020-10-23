МТС распродает iPhone со скидками

Так, Apple iPhone 11 Pro в модификации на 512 ГБ можно приобрести за 106 890 рублей вместо прежних 116 990 рублей.

По промокоду HOME137 можно купить Apple iPhone 11 Pro на 64 ГБ памяти со скидкой в 5 800 рублей. В то же время, если добавить в корзину сопутствующий товар, к примеру стекло-защиту, можно рассчитывать на скидку в 6 100 рублей.

Помимо смартфонов Apple в распродаже можно встретить и другие товары, в числе которых беспроводные наушники, часы и внешние аккумуляторы. Ознакомиться со всем ассортиментом можно по этой ссылке.