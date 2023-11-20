МТС подарит второй смартфон бесплатно при покупке Xiaomi с тарифом связи

МТС подарит второй смартфон бесплатно при покупке Xiaomi с тарифом связиИ шесть месяцев бесплатной связи с предоплаченной подпиской на онлайн-сервисы экосистемы
МТС, один из ведущих операторов мобильной связи, представил новую акцию, которая обещает стать настоящим подарком для любителей технологий.
При покупке смартфонов Xiaomi, клиенты компании могут получить второй смартфон абсолютно бесплатно, а также насладиться комплектом бесплатной связи и подпиской MTC Premium для всей семьи.
Мы регулярно анализируем предпочтения наших покупателей, чтобы предложить им уникальные возможности. Сегодня смартфоны Xiaomi входят в топ-3 популярных брендов в России, поэтому с учетом приближающихся новогодних праздников второй смартфон и бесплатная возможность пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС – станут хорошим подарком для наших клиентов»
Предложение доступно как в офлайн-магазинах МТС, так и в онлайне по всей России. Приобретая модели Redmi Note 12S или 12 Pro с тарифом «МТС Больше», покупатели получают в подарок смартфон Redmi 9A, шесть месяцев бесплатной связи и шесть месяцев подписки на МТС Premium.
Не остаются без внимания и другие модели Xiaomi, включая Redmi 12 и 12C. При их покупке клиенты получают беспроводные наушники или смарт-браслеты, а также три месяца бесплатной связи и подписки МТС Premium.