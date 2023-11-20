МТС подарит второй смартфон бесплатно при покупке Xiaomi с тарифом связи

Предложение доступно как в офлайн-магазинах МТС, так и в онлайне по всей России. Приобретая модели Redmi Note 12S или 12 Pro с тарифом «МТС Больше», покупатели получают в подарок смартфон Redmi 9A, шесть месяцев бесплатной связи и шесть месяцев подписки на МТС Premium.

Не остаются без внимания и другие модели Xiaomi, включая Redmi 12 и 12C. При их покупке клиенты получают беспроводные наушники или смарт-браслеты, а также три месяца бесплатной связи и подписки МТС Premium.