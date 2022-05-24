МТС запустил распродажу б/у смартфонов со скидкой до 50%

Приобрести устройства можно с собственных розничных и онлайн-магазинах бренда. При этом на все устройства категории «Как новый» распространяется гарантия. Сумма скидки может составлять до 50% в сравнении с новыми смартфонами.

Сообщается, что подобные девайсы поступают в продажу прямиком из собственного центра постпродажного обслуживания розничной сети МТС. Речь идёт о тех моделях, которые «были возвращены покупателями в течение двухнедельного срока или имеют неполную комплектацию, повреждённую упаковку, лишены защитных плёнок».

Прямо сейчас в списке доступных можно найти смартфоны Samsung, Honor, Huawei, Xiaomi и т.д.