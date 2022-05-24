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МТС запустил распродажу б/у смартфонов со скидкой до 50%Неизвестно, как долго продлится аттракцион невиданной щедрости
Как стало известно, МТС запустила довольно интересную распродажу. Компания начала продавать уценённые и бывшие в употреблении смартфоны по крайне приятным ценам.
Приобрести устройства можно с собственных розничных и онлайн-магазинах бренда. При этом на все устройства категории «Как новый» распространяется гарантия. Сумма скидки может составлять до 50% в сравнении с новыми смартфонами.
Сообщается, что подобные девайсы поступают в продажу прямиком из собственного центра постпродажного обслуживания розничной сети МТС. Речь идёт о тех моделях, которые «были возвращены покупателями в течение двухнедельного срока или имеют неполную комплектацию, повреждённую упаковку, лишены защитных плёнок».
Прямо сейчас в списке доступных можно найти смартфоны Samsung, Honor, Huawei, Xiaomi и т.д.