"МТС" запустил распродажу смартфонов Samsung со скидками до 20 тысяч рублей

Так, на 20 тысяч дешевле можно приобрести Samsung G985 Galaxy S20+ в модификации на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти. Для этого при оформлении нужно указать промокод HOME48. Также при покупке этой модели предусмотрен кэшбэк 17 500.

За 41 990 рублей вместо прежних 49 990 предлагается купить Samsung G780 Galaxy S20 FE на 6/128 ГБ. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым Dynamic AMOLED 2X экраном и работает на базе процессора Exynos 990. За покупку предусмотрен кэшбэк 6000.

Ознакомиться с полным списком смартфонов, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке.