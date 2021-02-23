МТС запустила распродажу iPhone 12 и флагманских Samsung со скидками до 20 тысяч рублей

Так, например, гибкая раскладушка Samsung Galaxy Z Flip в версии 8/256 ГБ доступна за 99 тыс рублей вместо прежних 119 тыс, если ввести промокод HOME71 и купить аксессуар от 1 тыс рублей, сообщается на промо-странице акции.

По такой же схеме iPhone 12 на 128 ГБ можно купить дешевле на 17 тыс рублей: 63 890 вместо 80 890. При этом цена аксессуара может начинаться не от 1 тыс рублей, как в случае с Galaxy Z Flip, а от 200 рублей.

Отметим, что акция распространяется на множество устройств, начиная от iPhone 12 mini, заканчивая iPhone 12 Pro Max.