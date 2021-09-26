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Муртазин рассказал об уровне долговечности современных смартфонов

И о том, почему стоит поменять устройство на новое
Смартфон хорошего качества будет «в строю» не менее 4 лет, флагманы проработают как минимум 5-6 лет. Об этом рассказал ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Муртазин рассказал об уровне долговечности современных смартфонов

По словам эксперта, важно правильно выбирать смартфон при покупке, чтобы точно понимать, чего ждать. Гаджет может как «прожить» долго, так и быстро стать неактуальным по причине отсутствия обновлений, устаревания для установки новых приложений и многих других факторов.

«Сегодня нормальные аппараты спокойно живут четыре года. За это время, скорее всего, вы через два года поменяете аккумулятор и снова проживёте, если не разобьёте. Флагманы могут жить пять-шесть лет спокойно. При этом надо сказать, что три-четыре года при правильном выборе модели вы не будете испытывать каких-то недостатков в скорости работы, памяти, камер», – отметил Муртазин.