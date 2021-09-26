Муртазин рассказал об уровне долговечности современных смартфонов

По словам эксперта, важно правильно выбирать смартфон при покупке, чтобы точно понимать, чего ждать. Гаджет может как «прожить» долго, так и быстро стать неактуальным по причине отсутствия обновлений, устаревания для установки новых приложений и многих других факторов.

«Сегодня нормальные аппараты спокойно живут четыре года. За это время, скорее всего, вы через два года поменяете аккумулятор и снова проживёте, если не разобьёте. Флагманы могут жить пять-шесть лет спокойно. При этом надо сказать, что три-четыре года при правильном выборе модели вы не будете испытывать каких-то недостатков в скорости работы, памяти, камер», – отметил Муртазин.