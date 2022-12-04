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00:15, 04 декабря 2022
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Муртазин рассказал, почему россияне только выиграли от ухода смартфонов Samsung и Apple из России

Их место занимают китайские бренды

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что считает выгодными для российского потребителя ценовые войны между производителями смартфонов.

Муртазин рассказал, почему россияне только выиграли от ухода смартфонов Samsung и Apple из России

Фото: Inetin-magaz.ru

По его мнению, компании, представленные на российском рынке, начали применять особые методы конкуренции. Эксперт отметил, что бренды смартфонов, такие как Apple и Samsung, вытесняются китайскими компаниями. Происходит перераспределение рынка, в результате которого лидируют китайские Xiaomi, Realme и Tecno.

Муртазин обратил внимание на то, что «на смартфоны дороже 30 тысяч рублей любой компании спрос резко упал». Соответственно, премиальные модели дороже 30 тысяч практически не продаются. Именно такая ситуация и выгодна российским покупателям.

По словам аналитика, поскольку российский рынок изменился в силу санкций и проблем в логистике, компаниям приходится соревноваться в ценовой политике, чтобы привлечь к себе внимание.

«Рациональное поведение потребителей привело к тому, что китайские компании стали лидировать на рынке. Первое место по продажам занимает Хiaomi, второе — Realme, третье — компания Tecno. Перераспределение рынка — это хорошо в том плане, что китайские компании устроили между собой ценовую войну. Мы, то есть российские потребители, от этого только выигрываем, потому что компании снижают цены, желая привлечь покупателей к своим брендам», — считает эксперт.

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