Муртазин рассказал, почему россияне только выиграли от ухода смартфонов Samsung и Apple из России

По его мнению, компании, представленные на российском рынке, начали применять особые методы конкуренции. Эксперт отметил, что бренды смартфонов, такие как Apple и Samsung, вытесняются китайскими компаниями. Происходит перераспределение рынка, в результате которого лидируют китайские Xiaomi, Realme и Tecno.

Муртазин обратил внимание на то, что «на смартфоны дороже 30 тысяч рублей любой компании спрос резко упал». Соответственно, премиальные модели дороже 30 тысяч практически не продаются. Именно такая ситуация и выгодна российским покупателям.

По словам аналитика, поскольку российский рынок изменился в силу санкций и проблем в логистике, компаниям приходится соревноваться в ценовой политике, чтобы привлечь к себе внимание.

«Рациональное поведение потребителей привело к тому, что китайские компании стали лидировать на рынке. Первое место по продажам занимает Хiaomi, второе — Realme, третье — компания Tecno. Перераспределение рынка — это хорошо в том плане, что китайские компании устроили между собой ценовую войну. Мы, то есть российские потребители, от этого только выигрываем, потому что компании снижают цены, желая привлечь покупателей к своим брендам», — считает эксперт.