Мужчину спасли после падения на дно каньона благодаря iPhone 14

Две ключевые функции iPhone 14 помогли спасти его жизнь: обнаружение аварии и экстренный вызов SOS через спутник.

Во-первых, iPhone автоматически обнаружил серьёзное ДТП. Во-вторых, устройство автоматически отправило текстовое сообщение в экстренный ретрансляционный центр через спутниковую связь, поскольку место аварии было вне зоны покрытия сотовой и Wi-Fi связей.

Сообщение включало точную информацию о местоположении, и местная поисковая команда смогла найти и спасти мужчину с помощью вертолета.

«Он был на глубине 120 метров в каньоне, где практически не было выхода», — рассказал Стив Голдсворти, руководитель операций по спасению в Montrose Search and Rescue.

По словам другого члена команды, мужчина, вероятно, умер бы от кровотечения, если бы его не смогли вовремя обнаружить.