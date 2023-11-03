Мы — не такие: Apple в переписке назвала Android-смартфоны средствами слежки

В ходе антимонопольного расследования в суде зачитывалась внутрення переписка Apple между главой компании Тимом Куком и вице-президентом Эдди Кью. Последний утверждал, что Android-смартфоны — «устройства для слежки», или a massive tracking device, которые постоянно собирают информацию о пользователях.

В пример Кью привёл голосовой ассистент Google, который привязан к аккаунту пользователя. А «эпловская» Siri не собирает информацию ни при взаимодействии человека с системой, ни из других сервисов.

Переписка Кука и Кью датирована 2013 годом, что, по словам журналистов портала Android Authority, не мешает Apple в своих продуктах иметь Google в качестве основной поисковой системы и получать от конкурента $18–$20 млрд в год.

При этом во внутренней переписке Google за 2016 год утверждается, что Apple хотела бы участвовать в обмене пользовательскими данными.