«Мы превзойдём Apple и Samsung»: глава Xiaomi раскрыл сроки достижения лидерства на рынке смартфонов

Теперь же со свежим заявлением выступил старший вице-президент Xiaomi Group China Лю Вейбинг. По словам топ-менеджера, технологический гигант планирует стать номером один на рынке смартфонов уже к 2024 году.

Добиться этого планируется в том числе за счёт более активного развития точек розничных продаж. Вейбинг заявил, что на сегодняшний день около 70% всех смартфонов в Китае реализуется именно по этому каналу.

Напомним, что в третьем квартале 2021 года Xiaomi удалось достичь третьего места в рейтинге лидеров отгрузок смартфонов. Тогда компания показала результат в 44,4 млн отгруженных устройств.