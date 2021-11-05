«Мы превзойдём Apple и Samsung»: глава Xiaomi раскрыл сроки достижения лидерства на рынке смартфонов

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«Мы превзойдём Apple и Samsung»: глава Xiaomi раскрыл сроки достижения лидерства на рынке смартфоновОчень амбициозные планы
За последние несколько лет Xiaomi всё больше отдаляется от прежнего звания «производитель недорогих флагманов». Началось всё с того, что топовые смартфоны компании начали стоить как свежие iPhone и Samsung Galaxy S.
Теперь же со свежим заявлением выступил старший вице-президент Xiaomi Group China Лю Вейбинг. По словам топ-менеджера, технологический гигант планирует стать номером один на рынке смартфонов уже к 2024 году.
Добиться этого планируется в том числе за счёт более активного развития точек розничных продаж. Вейбинг заявил, что на сегодняшний день около 70% всех смартфонов в Китае реализуется именно по этому каналу.
Напомним, что в третьем квартале 2021 года Xiaomi удалось достичь третьего места в рейтинге лидеров отгрузок смартфонов. Тогда компания показала результат в 44,4 млн отгруженных устройств.
Источник: Gizmochina