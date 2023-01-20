На 200-Мп камеру Galaxy S23 Ultra сделали снимок и приблизили его в 12 раз. Результат впечатляет

Напомним, что ранее в Сети всплыла информация, согласно которой Galaxy S23 Ultra будет продаваться по рекомендованной цене от 1199,99 долларов и будет поставляться с электронным пером S Pen.

Анонс всей линейки Galaxy S23 ожидается уже совсем скоро — 1 февраля, в рамках традиционного Galaxy Unpacked.