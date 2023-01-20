На 200-Мп камеру Galaxy S23 Ultra сделали снимок и приблизили его в 12 раз. Результат впечатляет

06:24, 20 января 2023
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На 200-Мп камеру Galaxy S23 Ultra сделали снимок и приблизили его в 12 раз. Результат впечатляетИ это без оптического зума!
Популярный инсайдер Ice Universe опубликовал в Twitter фотографию, сделанную 200-мегапиксельной камерой Samsung Galaxy S23 Ultra.
Фото: Tom's Guide
Главной фишкой снимка стало то, что искомая фотография была увеличена в 12 раз. При этом она сумела сохранить высокий уровень детализации. Таким образом, Ice Universe подтвердил, что Samsung сумела сохранить позицию одного из лидеров в плане фотовозможностей своих флагманов.
Twitter / Ice Universe
Напомним, что ранее в Сети всплыла информация, согласно которой Galaxy S23 Ultra будет продаваться по рекомендованной цене от 1199,99 долларов и будет поставляться с электронным пером S Pen.
Анонс всей линейки Galaxy S23 ожидается уже совсем скоро — 1 февраля, в рамках традиционного Galaxy Unpacked.