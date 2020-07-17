На AliExpress "засветилась" страница с неанонсированным безрамочным флагманом Xiaomi Mi Mix 2020
К сожалению, на момент публикации материала, онлайн-площадка уже удалила данную страницу, но чуть ниже вы можете ознакомиться с изображением смартфона, которое было опубликовано до удаления. Стоит отметить, что информация о наличии смартфона на AliExpress появилась на популярном интернет-ресурсе с утечками Slashleaks, где публикация с ссылкой на китайский онлайн-магазин все еще имеет 100% рейтинг доверия.
Судя по фотографии смартфона, новинка получит крайне интересный дизайн. Мало того, что кнопки регулировки громкости и фронтальные камеры расположатся на необычной боковой области, так еще и основная камера, судя по всему, обещает удивить пользователей различными модулями, в том числе и с датчиком LIDAR. Последний, к слову, также ожидается в грядущем iPhone 12, выход которого должен состояться уже осенью текущего года. Когда Xiaomi представит свой Mi Mix 2020 все еще неизвестно.