На AliExpress "засветилась" страница с неанонсированным безрамочным флагманом Xiaomi Mi Mix 2020

Частенько бывает так, что об устройстве практически все становится известно задолго до анонса - на момент официальной презентации, о нем уже все рассказали утечки, публиковавшиеся последние несколько месяцев. Как ни странно, новый флагман Xiaomi Mi Mix 2020 года вряд ли можно отнести к подобным устройствам - его хоть и обсуждали, но мало-мальски достоверных данных о его особенностях так и не было опубликовано ни одним инсайдером. Но зато сегодня у фанатов бренда наконец-то праздник - на AliExpress "засветилась" страница с неанонсированным безрамочным флагманом компании и да, это Xiaomi Mi Mix 2020.