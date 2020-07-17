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На AliExpress "засветилась" страница с неанонсированным безрамочным флагманом Xiaomi Mi Mix 2020

Выглядит смартфон крайне необычно
Частенько бывает так, что об устройстве практически все становится известно задолго до анонса - на момент официальной презентации, о нем уже все рассказали утечки, публиковавшиеся последние несколько месяцев. Как ни странно, новый флагман Xiaomi Mi Mix 2020 года вряд ли можно отнести к подобным устройствам - его хоть и обсуждали, но мало-мальски достоверных данных о его особенностях так и не было опубликовано ни одним инсайдером. Но зато сегодня у фанатов бренда наконец-то праздник - на AliExpress "засветилась" страница с неанонсированным безрамочным флагманом компании и да, это Xiaomi Mi Mix 2020.

К сожалению, на момент публикации материала, онлайн-площадка уже удалила данную страницу, но чуть ниже вы можете ознакомиться с изображением смартфона, которое было опубликовано до удаления. Стоит отметить, что информация о наличии смартфона на AliExpress появилась на популярном интернет-ресурсе с утечками Slashleaks, где публикация с ссылкой на китайский онлайн-магазин все еще имеет 100% рейтинг доверия.

Судя по фотографии смартфона, новинка получит крайне интересный дизайн. Мало того, что кнопки регулировки громкости и фронтальные камеры расположатся на необычной боковой области, так еще и основная камера, судя по всему, обещает удивить пользователей различными модулями, в том числе и с датчиком LIDAR. Последний, к слову, также ожидается в грядущем iPhone 12, выход которого должен состояться уже осенью текущего года. Когда Xiaomi представит свой Mi Mix 2020 все еще неизвестно.

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