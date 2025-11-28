На Android появился вирус, считывающий содержимое экрана на смартфонах

Опубликовано 28 ноября 2025, 12:001 мин.
На Android появился вирус, считывающий содержимое экрана на смартфонахВорует конфиденциальную информацию
Обозреватели из Android Authority предупредили об обнаружении Android-вируса Sturnus, способного считывать данные с экранов. Вирус не только отслеживает контент, отображаемый на экране, но и обходит механизмы шифрования.
Эксперты отмечают, что Sturnus даже может получать доступ к сообщениям в Telegram и Signal. Вирус использует экран для сбора паролей, банковских реквизитов, личной переписки и другой конфиденциальной информации.
Вирус также анализирует различные данные, хранящиеся на устройстве. Эксперты отметили, что Sturnus маскируется под легальные приложения, такие как Google Chrome, чтобы избежать обнаружения. Распространяется Sturnus через APK-файлы, доступные в интернете.