На Android появился вирус, считывающий содержимое экрана на смартфонах

Эксперты отмечают, что Sturnus даже может получать доступ к сообщениям в Telegram и Signal. Вирус использует экран для сбора паролей, банковских реквизитов, личной переписки и другой конфиденциальной информации.

Вирус также анализирует различные данные, хранящиеся на устройстве. Эксперты отметили, что Sturnus маскируется под легальные приложения, такие как Google Chrome, чтобы избежать обнаружения. Распространяется Sturnus через APK-файлы, доступные в интернете.