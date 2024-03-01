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Опубликовано 01 марта 2024, 15:45
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На Android появится аналог биометрического сенсора Face ID

Это сенсор захвата поляризованного света
Британский стартап Metalenz, работающий на базе Гарвардской лаборатории, совместно с компанией Samsung на выставке MWC 2024 представили аналог «эппловского» биометрического сенсора Face ID под названием Polar ID.

Суть новинки в том, что такой сенсор захватывает поляризованное изображение, которое является результатом отражения света от лица человека. И такой слепок всегда уникален. Этот слепок проецируется на лицо и таким образом происходит идентификация пользователя.

Разработчики Polar ID говорят, что их детище более дешёвое, чем Face ID, и занимает меньше места в смартфоне. Но пока подобные разработки находятся в начале пути становления: по мнению инженеров из Metalenz, сенсоры захвата поляризованного света появятся на рынке не раньше 2025 года.

Источник:Android Police
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#биометрия
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#Face ID
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#смартфон
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#сенсор