На Android появятся настраиваемые визитные карточки контактов

По сообщениям Engadget, добавление своей визитной карточки для контактов реализовано на устройствах Apple, но там нельзя изменить отображение контактов. На Android такой функции не было, но и работать она будет иначе, чем на iOS.

После обновления в «Контактах» и «Телефоне» на Android появится значок «Добавить визитную карточку». Пользователь сможет выбрать фотографию контакта из галереи или сделать новую с помощью камеры. Также можно настроить шрифт и цвет имени контакта. И когда другой человек позвонит, на экране входящего появится визитная карточка этого контакта. То есть визитка делается для того, чтобы пользователи сразу могли видеть, с кем разговаривают.