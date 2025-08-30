На Android появятся настраиваемые визитные карточки контактов

На Android появятся настраиваемые визитные карточки контактовДля наглядности
© Google / 9to5Google
По сообщениям Engadget, добавление своей визитной карточки для контактов реализовано на устройствах Apple, но там нельзя изменить отображение контактов. На Android такой функции не было, но и работать она будет иначе, чем на iOS.
После обновления в «Контактах» и «Телефоне» на Android появится значок «Добавить визитную карточку». Пользователь сможет выбрать фотографию контакта из галереи или сделать новую с помощью камеры. Также можно настроить шрифт и цвет имени контакта. И когда другой человек позвонит, на экране входящего появится визитная карточка этого контакта. То есть визитка делается для того, чтобы пользователи сразу могли видеть, с кем разговаривают.
Для Android похожая функция есть и на устройствах Samsung. На Galaxy реализована «Карточка профиля», которая работает примерно так же. Теперь же такая возможность будет внедрена на уровне операционной системы.