На Android вышел бесплатный эмулятор легендарной Xbox 360

Опубликовано 18 декабря 2025, 17:431 мин.
На Android вышел бесплатный эмулятор легендарной Xbox 360У которого, впрочем, есть и платная версия
На Android вышел бесплатный эмулятор Xbox 360. Приложение называется aX360e и уже доступно в бета-версии в Google Play.
Эмулятор основан на проекте Xenia, который официально существует только для Windows и Linux. Android-версию портировал китайский разработчик aenu, известный по PS3-эмулятору aPS3e.
aX360e использует незавершенный ARM64-бэкенд Xenia, поэтому находится на самой ранней стадии развития.
Совместимость ограничена, возможны баги и низкая производительность. Даже на ПК Xenia пока не обеспечивает стабильную работу всех игр, а на смартфонах ограничения ощущаются сильнее.
Эмулятор не содержит игр и поддерживает образы в форматах ISO и GOD. Доступны две версии: бесплатная с рекламой и платная за $6,99 без рекламы.
Производительность у них одинаковая, платная версия предназначена для поддержки разработки.