На Apple и Samsung подали в суд за превышение норм вредного излучения в их смартфонах

Независимые тесты излучения, инициатором которых стало американское издание, были проведены в соответствии с федеральными рекомендациями и, что важно, в лаборатории, которая имеет официальную аккредитацию в соответствующей сфере. В результате проведенных тестов выяснилось, что излучение, испускаемое iPhone 7, в значительной степени превышало установленные нормой безопасные показатели. Но что самое интересное, уровень излучения, который нашла комиссия, более чем в два раза превысил тот уровень, который сама компания Apple сообщила федеральным регулирующим органам, основываясь на внутренних испытаниях компании.

И хоть официального подтверждения связи такого рода излучений с возникновением рака, либо других смертельных болезней нет, нельзя говорить о безвредности испускаемого смартфонами излучения. Дело в том, что этот вопрос не до конца изучен из-за малого срока существования такого рода устройств, как смартфон. В любом случае, то, что компании скрывали важную информацию — это не очень хорошо. И имеющиеся иски по этому поводу, возможно, только начало.