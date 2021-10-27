На Apple снова подают в суд

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На Apple снова подают в судНа этот раз в Китае
Студенты Пекинского химико-технологического университета и Университета Дунхуа объединились, чтобы подать на Apple в суд за отказ продавать iPhone без зарядника в комплекте. В заявлении истцов говорится, что таким образом американский IT-гигант нарушает права потребителей.
Большая часть потребителей и даже сотрудники Apple в равной степени озадачены и возмущены этим, но большинство из них превратилось в молчаливое большинство
Представители исковой стороны
По словам китайских студентов, корпорация также стала комплектовать свои смартфоны зарядным проводом с выходом USB-C. Данное решение вынуждает пользователей с адаптерами USB-A приобретать новые аксессуары.
Сообщается, что дело было инициировано в первой инстанции в сентябре. В настоящий момент суд выслушивает аргументы сторон.
Источник: MyDrivers