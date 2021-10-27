Сегодня в 13:45

На Apple снова подают в суд

На этот раз в Китае

Студенты Пекинского химико-технологического университета и Университета Дунхуа объединились, чтобы подать на Apple в суд за отказ продавать iPhone без зарядника в комплекте. В заявлении истцов говорится, что таким образом американский IT-гигант нарушает права потребителей.