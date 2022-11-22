На бумаге — идеальный смартфон: ZTE готовит флагман с 18 ГБ оперативки и камерой-невидимкой нового поколения

И вот в этом году производитель объявил о скором релизе ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition — своего нового флагманского смартфона.

Девайс получит 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. При этом фронтальная камера будет спрятана под экраном, как это уже было в предыдущих двух поколениях. К сожалению, ZTE не раскрыли деталей по качеству съёмки селфи-камеры устройства.