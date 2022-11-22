На бумаге — идеальный смартфон: ZTE готовит флагман с 18 ГБ оперативки и камерой-невидимкой нового поколения

На бумаге — идеальный смартфон: ZTE готовит флагман с 18 ГБ оперативки и камерой-невидимкой нового поколенияНеужели наконец-то прорыв?
Уже два года ZTE активно бьёт в одну точку — создание смартфонов с камерой-невидимкой на передней панели. И с каждым разом у компании получается всё лучше.
И вот в этом году производитель объявил о скором релизе ZTE Axon 40 Ultra Aerospace Edition — своего нового флагманского смартфона.
Девайс получит 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. При этом фронтальная камера будет спрятана под экраном, как это уже было в предыдущих двух поколениях. К сожалению, ZTE не раскрыли деталей по качеству съёмки селфи-камеры устройства.
mydrivers.com/
Зато основной сенсор будет представлен Sony IMX787 на 64 Мп. Также аппарат получит аккумулятор на 5000 мАч, быструю 80 Вт зарядку и чип Snapdragon 8 Gen 1 в качестве основы. Оперативной памяти в нём будет на 18 ГБ, а постоянной — до 1 ТБ.
Полноценный релиз новинки намечен уже на 29 ноября 2022 года. Стоимость смартфона пока что держится в секрете.