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На день раньше iPhone 14: раскрыта дата анонса флагманского Huawei Mate 50

Слухи о новой флагманской линейке Huawei Mate 50 начали ходить всего несколько недель назад. Несмотря на это, анонс новинок может состояться уже совсем скоро.
На день раньше iPhone 14: раскрыта дата анонса флагманского Huawei Mate 50

По крайней мере, инсайдеры говорят именно об этом — якобы презентаций Mate 50, 50e, 50 Pro и 50 RS Edition состоится уже 6 сентября 2022 года. Это на день раньше, чем грядущее мероприятие по случаю анонса iPhone 14.

Напомним, что Huawei Mate 50 приписывают 4G-версию чипа Snapdragon 888 в качестве основы. В свою очередь «сердцем» Mate 50e должен стать Snapdragon 778G. Оставшиеся две модели получат фирменный процессор компании — Kirin 9000S.

На день раньше iPhone 14: раскрыта дата анонса флагманского Huawei Mate 50

Отметим, что этот чип до сих пор не был официально анонсирован. Но по данным источников, он будет представлять из себя улучшенный вариант актуальной топовой модели Huawei — Kirin 9000.

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