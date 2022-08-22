На день раньше iPhone 14: раскрыта дата анонса флагманского Huawei Mate 50

По крайней мере, инсайдеры говорят именно об этом — якобы презентаций Mate 50, 50e, 50 Pro и 50 RS Edition состоится уже 6 сентября 2022 года. Это на день раньше, чем грядущее мероприятие по случаю анонса iPhone 14.

Напомним, что Huawei Mate 50 приписывают 4G-версию чипа Snapdragon 888 в качестве основы. В свою очередь «сердцем» Mate 50e должен стать Snapdragon 778G. Оставшиеся две модели получат фирменный процессор компании — Kirin 9000S.