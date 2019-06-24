На днях покажут первый в мире смартфон с камерой под экраном

К в своему посту Oppo прикрепила и видеоролик, на котором показала эволюцию фронтальной камеры в своих смартфонах: начиная от стандартного расположения в верхней части устройства и заканчивая такой наработкой, как выезжающие камеры в Oppo Find X и Oppo Reno. Заканчивается же ролик изображением совершенно нового устройства, камера в котором расположена прямиком под дисплеем. За счет такого инженерного решения смартфон получился таким же безрамочным, как Vivo Nex и Xiaomi Mi 9T с фронтальной камерой выезжающей из корпуса.