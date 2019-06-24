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На днях покажут первый в мире смартфон с камерой под экраном

Произойдёт это в рамках выставки MWC 2019 Шанхай
Пару дней назад китайская компания Oppo поделилась своими планами на выставку MWC 2019 Шанхай. Компания рассказала, что помимо всего прочего, она покажет на выставке первый в мире смартфон с фронтальной камерой, расположенной прямо под дисплеем. Сегодня в китайской социальной сети Weibo была названа дата анонса — 26 июня.

К в своему посту Oppo прикрепила и видеоролик, на котором показала эволюцию фронтальной камеры в своих смартфонах: начиная от стандартного расположения в верхней части устройства и заканчивая такой наработкой, как выезжающие камеры в Oppo Find X и Oppo Reno. Заканчивается же ролик изображением совершенно нового устройства, камера в котором расположена прямиком под дисплеем. За счет такого инженерного решения смартфон получился таким же безрамочным, как Vivo Nex и Xiaomi Mi 9T с фронтальной камерой выезжающей из корпуса.

Первый в мире смартфон с камерой внутри экрана

К слову о Xiaomi — компания Лэй Цзюня также недавно демонстрировала свои наработки в области расположения камеры под дисплеем. Правда, компания не назвала хотя бы примерной даты релиза своего устройства с таким решением.

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