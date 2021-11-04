На этих смартфонах Xiaomi уже тестирует новейший Android 12

Из неё, в том числе, можно узнать список телефонов, на которых прямо сейчас тестируют свежую мобильную ОС от Google:

Xiaomi Civi;

Xiaomi 11T / 11T Pro;

Xiaomi Pad 5 / Pad 5 Pro / Pad 5 Pro 5G;

Xiaomi 11i / Hyper Speed (Индия);

Mi 11 Lite 4G / 5G / NE;

Mi 10 Lite 5G / Lite 5G Zoom;

Mi 10i / Mi 10T Lite / Redmi Note 9 Pro 5G China;

Redmi Note 11 / 11 Pro / 11 Pro+;

Redmi K30 5G / 5G Racing / K30i 5G;

Redmi Note 10 / Note 10 Pro /Max/10 5G/10T/10S/10JE;

Redmi 10;

Redmi Note 8 (2021);

POCO X3 Pro;

POCO M3 Pro 5G.

При этом там же видно, что такие «народные» смартфоны как Mi 9, Mi 9T, Redmi K20, Redmi Note 8, Redmi 9, Redmi Note 9 и т.д. не получат доступа к Android 12. Разве что остаётся надежда на кастомные прошивки, которые, при этом, частенько могут сломать смартфон, превратив его в «кирпич».