На этих смартфонах Xiaomi уже тестирует новейший Android 12

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На этих смартфонах Xiaomi уже тестирует новейший Android 12А значит, ждём официального релиза уже совсем скоро
Одновременно с анонсом Pixel 6 и 6 Pro, Google начала рассылать обновление до Android 12 для своих смартфонов. Но практически в это же время появилась информация о тестировании новейшей системы сторонними разработчиками, в том числе и Xiaomi.
Теперь же в сети «всплыла» картинка, на которой изображено всё, что касается Android 12 и смартфонов китайской компании.
Из неё, в том числе, можно узнать список телефонов, на которых прямо сейчас тестируют свежую мобильную ОС от Google:
- Xiaomi Civi;
- Xiaomi 11T / 11T Pro;
- Xiaomi Pad 5 / Pad 5 Pro / Pad 5 Pro 5G;
- Xiaomi 11i / Hyper Speed (Индия);
- Mi 11 Lite 4G / 5G / NE;
- Mi 10 Lite 5G / Lite 5G Zoom;
- Mi 10i / Mi 10T Lite / Redmi Note 9 Pro 5G China;
- Redmi Note 11 / 11 Pro / 11 Pro+;
- Redmi K30 5G / 5G Racing / K30i 5G;
- Redmi Note 10 / Note 10 Pro /Max/10 5G/10T/10S/10JE;
- Redmi 10;
- Redmi Note 8 (2021);
- POCO X3 Pro;
- POCO M3 Pro 5G.
При этом там же видно, что такие «народные» смартфоны как Mi 9, Mi 9T, Redmi K20, Redmi Note 8, Redmi 9, Redmi Note 9 и т.д. не получат доступа к Android 12. Разве что остаётся надежда на кастомные прошивки, которые, при этом, частенько могут сломать смартфон, превратив его в «кирпич».
Источник: Twitter / Xiaomiui